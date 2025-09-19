¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼²ñÄ¹¤Ï19Æü¤ÎÍý»ö²ñ¸å¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢Àª¤Î¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£