MISEL¤Ï¡¢GRAND FESTA HAKATA¤Ë¤Æ¡Ø½ãÎõ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡Ù¤ò2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ½ãÎõ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼  ²ñ¾ì¡§ GRAND FESTA HAKATA 2³¬±ã²ñ¾ì¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¡×½êºßÃÏ¡§ ¢©812-0013Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÅì2ÃúÌÜ14-1THE BASICS FUKUOKAÆâ¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§ Á´ÀÊ»ØÄê 33,000±ß(ÀÇ¹þ)¢¨°û¤ßÊüÂêÉÕ¤­ÆÃÀ½¥³¡¼¥¹ÎÁÍý½Ð±é¼Ô¡§ ½ãÎõ¸ø±éÆü»þ¡§ 2025