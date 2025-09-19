¢¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤ËÎ×¤ó¤À¥Ñ¥ê¸ÞÎØ10°Ì¤Î¾åÅÄÉ´Ç«¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¡áÊ¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È¡á¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë49¤Ç13°Ì¡£20Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤ë¾å°Ì12¿Í¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¡Ê60¥á¡¼¥È¥ë98¡Ë¤Ë49¥»¥ó¥ÁÆÏ¤«¤º¡¢ÀË¤·¤¯¤âÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£Ç¼ÆÀ¤ÎÅê¤Æ¤­¤À¤Ã¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï2ÅêÌÜ¤Ë60¥á¡¼¥È¥ë49¤òµ­Ï¿¡£Æ±ÁÈ¤À¤Ã¤¿¸ÞÎØ½÷²¦¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤â¾å²ó¤ê¡Öº£²ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤Åê