ËÄ¤é¤ó¤À¤ªÊ¢¤Ë¡Ä8·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î24ºÐ¤¬¸ø³«¤·¤¿Ç¥¿±Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖA new little adventure is on the way¡Ä(¿·¤¿¤Ê¾®¤µ¤ÊËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹)¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¤ªÊ¢¤Ë¸¤¤¬¥­¥¹¤¹¤ë¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»ÒÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¥×¥í¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎÀ¾Â¼ÊËè½(¤¢¤ª¤ê)¡£Â³¤¤¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢²È