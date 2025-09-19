¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û19Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ56.24¥É¥ë¹â¤Î4Ëü6198.66¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢ËÇ°×¤Ê¤É¤Ç¶¨µÄ¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£