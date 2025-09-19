¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×¤Ï19Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿B¥ê¡¼¥°¤Î±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°AÁÈ½éÀï¤Ç¥¦¥Ë¥«¥Ï¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë68¡½97¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÇÕ¤Ï¹ñºÝ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIBA¡Ë¤¬¼çºÅ¡£ÊÆ¥×¥íNBA²¼Éô¤ÎG¥ê¡¼¥°¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ò´Þ¤à³ÆÂçÎ¦ÂåÉ½¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï6¥Á¡¼¥à¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁè¤¦¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë