µð¿Í¤Î¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢µåÃÄºÇÂ¿¿·µ­Ï¿¤È¤Ê¤ë£´£³¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦Ìî´Ö¤ò°ì¥´¥í¡£Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦ÂçÀ¹¤ò¤ï¤º¤«£±µå¤ÇÃæÈô¤Ë¡£Æó»à¤«¤éÂåÂÇ¥â¥ó¥Æ¥í¤Ë¤Ï»°ÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï£±ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¾©¤ò±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¤