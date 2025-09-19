µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö£Ç¤Î¼çË¤¡×¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£²²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤Î£²ÅêÌÜ¡¢£±£³£¸¥­¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤Èº¸ÍãÀÊ¤Ø£±£²¹æ¥½¥í¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡££±ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿£´²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÆ±ÀèÈ¯¤Î£µµåÌÜ¡¢£±£³£±¥­¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¸Ì¤òÉÁ¤­¤Ê¤¬¤éº¸Ãæ´Ö¤Ø