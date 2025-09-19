£Î£Ù³Æ»Ô¾ì£²£³»þÂæ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£´£¹¥É¥ë¹â¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö10:01¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:01¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ46191.71¡Ê+49.29+0.11%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯22571.37¡Ê+100.65+0.45%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª45045¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+315+0.70%¡Ë ²¤½£³ô¼°19ÆüGMT14:01 ±ÑFT100 9237.63¡Ê+9.52+0.10%¡Ë ÆÈDAX 23664.25¡Ê-10.28-0.04%¡Ë Ê©CAC40 7869.91¡Ê+15.30+0.19%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó