工藤静香が、LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)のドレスとジュエリーを纏ったライブ衣装を自身のInstagramに公開した。 (関連:【画像】工藤静香、LOUIS VUITTONでラグジュアリーに) 今年の6月から8月にかけて全国ツアー『Shizuka Kudo Live Tour 2025 Love Paradox』を開催していた工藤。今回の投稿では7月公演のみと、8月公演の衣装をポストしており、7月のみの衣装については、「控え室にての撮影ですが