¡ÈÊØ¤¬ç´¤«¤é½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µAKB48±ºÌî°ìÈþ¡Ê39¡Ë¤¬¡¢Ì¼¤¬À¸¸å3¤«·î¤Î»þ¤Ë¤Ï¤ë¤Ð¤ëµþÅÔ¤Þ¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£ÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨ÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û±ºÌî°ìÈþ¤È6ºÐÇ¯²¼É×¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#3¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À­¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£