¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯9·î21Æü(Æü)¤«¤é30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆâ³ÕÉÜ¿ä¿Ê¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò9·î19Æü(¶â)¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×  ¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯9·î21Æü(Æü)¤«¤é30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆâ³ÕÉÜ¿ä¿Ê¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò9·î19Æü(¶â)¤è¤ê¼Â»Ü¡£¤³¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼