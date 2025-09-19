¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£µ¡½£´¹­Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«£·µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£´£³¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µåÃÄºÇÂ¿¤Î£±£²Ç¯»³¸ýÅ´Ìé¤Î£´£´¥Û¡¼¥ë¥É¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö£±¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤ÎµåÃÄ¤Î¿Í¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££µ