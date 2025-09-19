¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í5¡½4¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î19ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î10Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤59»î¹çÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¤ï¤º¤«1µå¤Ç¥ê¡¼¥°5°Ì¤Îº£µ¨33¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡Ê2¾¡3ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£5¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦»³ºê¤¬¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë17¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£ÃæÀî¤ÏÂÇÀÊ¤Ë¸½ºß¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¦¾®±à¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç