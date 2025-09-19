»Ò¤É¤â¤ÎÏ·¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±²Ô¤¤¤Ç¤âÂ­¤ê¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹³§¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²È·×¤ÎÇº¤ß¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡£º£²ó¤Î¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢56ºÐ¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡£¸µÉ×¤«¤é²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ò°ú¤­·Ñ¤®¡¢ÀÖ»ú¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¾­Íè¤Î¤ª¶â¤ÈÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿¼Ìî¹¯É§¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¢§ÁêÃÌ¼Ô¤¿¤Þ¤µ¤Ö¤í¤¦¤µ¤ó½÷À­¡¿²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¿56ºÐ´ØÅì