¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¸ºÀÇ¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤­ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙ²½¤ò´Þ¤à³Æ¼ï¤Î¸ºÀÇºö¤ò·Ç¤²¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê£´£´¡Ë¤Ï£²£°Æü¤ÎÀµ¼°É½ÌÀ¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÊ¿¶ÑÄÂ¶â£±£°£°Ëü±ßÁý¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤ò¸øÉ½Í½Äê¤À¡£¹â»Ô»á¤Ï¹ñ²ñÆâ¤Ç¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏµðÂç¤Ê