¢¡À¤³¦Î¦¾åÂè£·Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë½÷»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥¦¥Ã¥Ç¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬£²£±ÉÃ£¶£¸¤Îº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¥¿¥¤¥à¤Ç£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂ³¤­ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££²´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷»Ò£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£