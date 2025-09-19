SUPER EIGHT¡¦°ÂÅÄ¾ÏÂç¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤ÎÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢¼Ì¿¿½¸¡ØDOWN TO EARTH¡Ù¤¬¡¢19ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Î¼Ì¿¿½¸¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë9·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸¡ØDOWN TO EARTH¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Î¡Ø¼Ì¿¿½¸¡Ù¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢½µ´ÖÇä¤ê¾å¤²0.9ËüÉô¡Ê8988Éô¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£°ÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¼¡¤Ê¤ëµòÅÀ¡É¤È¤·¤ÆÌ´¸«¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢