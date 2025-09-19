°úÂà»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤Ø¡¢Âçºå¶Í°þ¹â¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¢ºå¿À¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿À¾²¬¹ä»á¡Ê41Ìîµå²òÀâ¼Ô¡Ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤Ï¿ÍÌÜ¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀÅ¤«¤Ë¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¸Î¾ã¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¹ø¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¾õÂÖ¡£Âç¤­¤ÊÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¡Ö°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×¡£ÅÅÏÃ¤Ç°úÂà¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ÏÈà¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Æ¡Ö¤½¤Ã¤«¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡×¤ÈÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£