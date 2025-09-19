１９日、北京で開かれた「新時代における中国共産党の新疆統治方針の成功実践」白書に関する記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京9月19日】中国国務院新聞（報道）弁公室は19日、「新時代における中国共産党の新疆統治方針の成功実践」と題した白書を発表し、新疆ウイグル自治区では人々の暮らしが継続的に向上していると指摘した。白書によると、新疆では毎年、一般公共財政予算支出の7割以上を民生の保障