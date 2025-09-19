¤¯¤ë¤ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025 in Çß¾®Ï©¸ø±à¡Ù¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ª¤è¤Ó¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅÆü¤Ï10·î11Æü¡¢12Æü¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆü³ä¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¹ë²Ú¡Ä¡ª¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë11Æü¤Ë¤Ï¡¢´ßÅÄÈË¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¡¢Omoinotake¡¢[Alexandros]¡¢º´Ìî¸µ½Õ & THE COYOTE BAND¡¢10-FEET¡¢ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¢¤½¤·¤Æ¼çºÅ¤Î¤¯¤ë¤ê¤¬½Ð±é