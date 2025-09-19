１９日、北京で開かれた「新時代における中国共産党の新疆統治方針の成功実践」白書に関する記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京9月19日】中国国務院新聞（報道）弁公室は19日、北京で記者会見を開き、「新時代における中国共産党の新疆統治方針の成功実践」と題した白書を発表した。中国共産党中央宣伝部の王綱（おう・こう）副部長と共産党新疆ウイグル自治区委員会副書記で同自治区主席のエルキン・トゥ