ËÉ±Ò¾Ê¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿ËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ­¼±¼Ô²ñµÄ¤¬¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¥ë¡¼¥ë¤Î´ËÏÂ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÄó¸À¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¢ÃæÃ«ËÉ±ÒÂç¿Ã¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äó½Ð¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ê¤É¡Ö¡ØÎÏ¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¡Ù¤¬²£¹Ô¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤Ç¤­¤ëÀø¿å´Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹µ÷Î¥¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è