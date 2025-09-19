¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾åÃË»Ò200m·è¾¡¡Ê19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼êÃË»Ò200m¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¡¦¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡Ê28¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬19ÉÃ52¤Î1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È°ÊÍè¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤ÎÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£·è¾¡¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢8¿ÍÁ´°÷¤¬½à·è¾¡¤Ç19ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î¡È¸µµ¤¶Ì¡É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó