¤³¤Î½©¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢RayÀ¤Âå¤¬Æ´¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¥ß¥Á¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Î®¹ÔºÇÀèÃ¼¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÁ´Êý°Ì¥¦¥±¤¹¤ë¥³¡¼¥Ç¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡£¾®Êª¤ÎÀ¹¤ê¥Æ¥¯¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ♡What's KEYWORD¡Ú¥ß¥Á¡Û¡©RayÀ¤Âå¤Î½÷¤Î¥³¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤­¤ë¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥ß¥Á¤Á¤ã¤ó