¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À£´¡½£°£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë£Ä£å£Î£Á¤¬£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Ã£Ó½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÌÅö·°¡¢¸¢Æ£Çî¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Á¥¯¥é¥¹¤ËÆ³¤¤¤¿¤¬£´Ç¯Ï¢Â³¤Ï»°±º´ÆÆÄ¤¬½é¡££³°Ì¤Îµð¿Í¤Ë¤Ï£±¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²¿¤«ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î»î¹ç¤Ïºå¿ÀÁê¼ê¤Ëº£µ¨£±£¸ÅÙÌÜ¤Î£°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬£³²ó¤Þ¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥ÝÎÉ