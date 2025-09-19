¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÃæ¹ñ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»³¸ý°«¡á19Æü¡¢¿¼¥»¥ó¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÃæ¹ñ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï19Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿¼¥»¥ó¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹½÷»Ò¤Î»³¸ý°«¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Áª¼ê¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÃË»Ò¤ÎÊÝÌÚÂîÏ¯¡¢¾®ÎÓÍ¥¸ãÁÈ¡Ê¥È¥Ê¥ß±¿Í¢¡Ë¤È½÷»Ò¤Î´ä±ÊÎë¡¢ÃæÀ¾µ®±ÇÁÈ¡ÊBIPROGY¡Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥Ú¥¢¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡£Ê¡Åç