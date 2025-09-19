¡ã¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥ÈNW¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼Áª¼ê¸¢½éÆü¡þ19Æü¡þ¥Ô¥Ê¥¯¥ëCC¡Ê¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¡Ë¡þ6438¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£Ç¯´Ö2»î¹ç¤Î¤ß¤Î3Æü´ÖÂç²ñ¡£ÆüËÜÀª¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼13¿ÍÁ´°÷¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ô¼Ì¿¿¡Õ½ÂÌî¤ÈÀ¾¶¿¤ÎÂÇÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤¿¡ªÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å9»þ32Ê¬¤Ë10ÈÖ¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢»³²¼ÈþÌ´Í­¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤ÈÃÝÅÄÎï±û