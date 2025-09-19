9·î19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢·±ÎýÈô¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãÊ¬ÆÖÃÏ½êÂ°¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³êÁöÏ©¤¬°ì»þÉõº¿¤µ¤ì¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·³ã¶õ¹Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤òÈô¤Ö1µ¡¤Î¹Ò¶õµ¡¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÏÃåÎ¦¤¹¤ë¤È¡¢²£¤Ëµ¡ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é³êÁöÏ©¤Î³°¤Ë¡Ä¡£¡Ú¥ê¥Ýー¥È¡Û¡Ö°ïÃ¦¤·¤¿¹Ò¶õµ¡¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¾å