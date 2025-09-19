ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£±£²£·¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó ³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:34¡Ë¡Ê%¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.574¡Ê+0.010¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.127¡Ê+0.023¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.739¡Ê+0.015¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.737¡Ê+0.011¡Ë ±Ñ¹ñ4.706¡Ê+0.030¡Ë ¥«¥Ê¥À3.193¡Ê+0.008¡Ë ¹ë½£4.240¡Ê+0.049¡Ë ÆüËÜ1.638¡Ê+0.041¡Ë ¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª