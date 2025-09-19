¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤¬19Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ê¥À¥ë¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×ÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê53¡Ë¤Î¡ÈÂç±ê¾å¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÚ²¼¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¥¿¥¤¤ÎÁÎÎ·¤¬Ãå¤ë·¶ºÀ»Ñ¤Ç»û±¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄÍÍ»Ò¤ä¡¢»û±¡¼þÊÕ¤ò¹ç¾¸¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ»£¤Ã