19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó³êÁöÏ©¤Ï3»þ´Ö°Ê¾åÊÄº¿¤µ¤ì¡¢·ç¹ÒÊØ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤ÎÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥­¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬°ïÃ¦¤Î½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¶õ¹Á¤Ë±ä¤Ó¤ë³êÁöÏ©¡£¤½¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¡Ä¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë¡Ö³êÁöÏ©¤Î²£¤ÎÁð¤à¤é¤Ë¿å¿§¤Î¼«±ÒÂâµ¡¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡×³êÁöÏ©¤«¤éÂç¤­¤¯³°¤ì¤ÆÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ç¤¹¡£¿·³ã¶õ¹Á»öÌ³½ê