½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª2ÅêÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢Å·¤ò¶Ä¤°ËÌ¸ý¿º²Ö¡á¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âè7Æü¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤Çºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê27¡Ë¡áJAL¡á¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë38¤Ç¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¾å°Ì12¿Í¤ËÆþ¤ì¤ºÍîÁª¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï6·î²¼½Ü¤Ë±¦Éª¤Ë±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¡¢8·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤º¡¢2023Ç¯¤ËÂ³¤¯2Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎËÌ¸ý¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï19Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á¡£21