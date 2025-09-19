¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í5¡½4¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î19ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢¼«¤é·è¾¡ÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¼«¿È½é¤Î11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤Í¡¢ÈóËÞ¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ç¤Í¡¢³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£4²ó¤Ë¼«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò±¦ÍãÀþ¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤Ï¡¢6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç98µå¡£