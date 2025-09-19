¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬»º¤ó¤À¥ª¥é¥ó¥À¤Î°ïºà¤Ë²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØFichajes¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ºß¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë22ºÐ¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀU-21ÂåÉ½DF¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¹¤Ï2023Ç¯1·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤ËÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¡£23¡¼24¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆ±¤¸¤¯¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤È¡¢Éüµ¢¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï39»î¹ç