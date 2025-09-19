38ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë½êÂ°¤¹¤ë38ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½¹Ô·ÀÌó¤¬º£µ¨¤ÎMLS½ªÎ»¸å¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥·¡£¤½¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÄù·ë¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ã¥·¤ÏÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÂç²ñ¸å¤â