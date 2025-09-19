¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»ÒSP¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¡¢¾Ð´é¤ÎÅÄÆâÀ¿¸ç¡áË®ÏÂ¤ß¤Ê¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃæÉôÁª¼ê¸¢Âè1Æü¤Ï19Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎË®ÏÂ¤ß¤Ê¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ÇÅÄÆâÀ¿¸ç¡Ê°¦ÃÎ¡¦À±ÜÌ¹ñºÝ¹âÌ¾¸Å²°¡Ë¤¬69.61ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£