´Ú¹ñÈ¯¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVT COSMETICS¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ø¥êー¥É¥ëS ¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñー ¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯¡Ù¡ÊÀÇ¹þ1,650±ß¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·îÌÀ¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤­¤é¤á¤¯¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥Ñー¥ë¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¸ÂÄê¿§¤Ï¡¢¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡ ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯