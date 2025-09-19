²£ÉÍ¤Î¸µÄ®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç½Õ¤È½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¡×¡£9·î20¡Á28Æü¤Þ¤Ç9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025Ç¯½©¤Î¥»¡¼¥ë¤ÇÃíÌÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê²èÁü¤ÏPR TIMES¤è¤ê¡¢°ìÉôÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë¡£¡Ú²èÁü¡Û²£ÉÍ¥¬¥¤¥É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡Ö¸µÄ®¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¡×5Áª¡ª ¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤Å¹¤â¡Ö¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢2·î¤È9·î¤ÎÇ¯¤Ë2²ó¡¢¸µÄ®