À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤¿°ËÅì¶Ð»á¡Ê63¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö110¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú°ËÅì¶Ð¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£º¸¼ê¹Ã¤Î¹üÀÞ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤Î¤òÍèÇ¯¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´èÄ¥¤ì¤è¡¢Éå¤é¤º¤Ë¡ª¡×¤È¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£±×ÅÄ¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê¡Ö2¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡×¤Çº£µ¨¤Î1·³Éüµ¢¤¬ÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢8·î19Æü¤Î³ÚÅ·