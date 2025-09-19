¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¥«¥é¥¹³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾åµéÂåÉ½¤Ï19Æü¡¢EU²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢»ºÅ·Á³¥¬¥¹Í¢Æþ¤ÎÁ´ÌÌÄä»ß¤ÎÌÜÉ¸´ü¸Â¤ò1Ç¯Á°ÅÝ¤·¤·¡¢2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Î¿·ÌÜÉ¸¤ò¼¨¤·¤¿¡£