ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）が１９日、３年連続４回目の単独日本武道館公演を行った。今年は「ＨＥＲＣＵＬＥＳ」というタイトルを引っさげ、宮殿をイメージしたステージで新曲「ＣＯＩＮ」を含む全２０曲を熱唱。さらなる進化を遂げたパフォーマンスで、観客１万人を酔わせた。たいまつがともり、宮殿をイメージしたセットが姿を現した。ステージ中央のマイクに歩み寄ったＴＡＫＡＨＩＲＯは、客席に向けて一礼。１