¤ª¤¸¤µ¤óÆ±»Î¤Ç»Ï¤á¤¿¶¦Æ±À¸³èÉÔµ¡·ù¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÄ¥¤ëËèÆü¡£¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ë¶±¤¨¤ëºÊ¡¿99%Î¥º§ ¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ê1¡Ë·ëº§¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿Æà·î¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¿Æ¤«¤é·ã¤·¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Çº§Ìó¼Ô¤ÎÍÛÂ¿¤Ë¤µ¤¨¡¢¤­¤Ä¤¯¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¡¹¡£Àä±ï¤·¤¿º£¤â¤Ê¤ª¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤ëÉã¿Æ¤Ø¤Îº¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÄ»±©¤Ï¡¢Ì¼¤Ë¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤ÈÇÍ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç