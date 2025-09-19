ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½5600Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤â°Å¹æ»ñ»º¤ª¤è¤½1300Ëü±ßÁêÅö¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î50Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï2025Ç¯5·î¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Ê¤É¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê»ØÄê¤¹¤ë¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¤ª¤è¤½5600Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ­¤Ï2025