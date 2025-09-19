ÆüËÜ»þ´Ö£²£±»þ£³£°Ê¬¤Ë²Ã¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë21:30 Í½ÁÛ-0.8%Á°²ó1.5%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ-0.6%Á°²ó1.9%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)