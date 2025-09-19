¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë21:30 ·ë²Ì-0.8% Í½ÁÛ-0.8%Á°²ó1.6%¡Ê1.5%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ) ·ë²Ì-1.2% Í½ÁÛ-0.6%Á°²ó2.2%¡Ê1.9%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)