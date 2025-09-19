¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©Ç¨¤ì¤¿Â­À×¤¬ËèÆü°ìÊâ¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£ ÀµÂÎ¤òË½¤¯¤¿¤á¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¿²ø°Û¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í²Ä°¦¤¤!?¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê²ø°Û¤¿¤Á¤ò¥Ð¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ª¥«¥ë¥È¥Ð¥Ç¥£¤Î²ø´ñÃÌ¡ªÃë¤Ï¥é¡¼¥á¥ó²°¡¢Ìë¤ÏÃµÄå»öÌ³½ê¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Í©¸¼¡Ê¤æ¤¦¤²¤ó¡Ë¤ÈÛë¡Ê¤Ê¤®¡Ë¡£°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤·¡¢°ÍÍê²ò·è¤Î¤¿¤áÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¼ö