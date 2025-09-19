9·î19Æü¤Ï¡ÖÉÄ»ú¤ÎÆü¡×¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¤ßÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡¢ÄÁ¤·¤¤Ì¾»ú¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÌµÅ¨¡×¤µ¤ó¤Ë¡ÖÅØÎÏ¡×¤µ¤ó¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎÉÄ»úÆÉ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤«?¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡È¥È¥Ã¥×¥ª¥ÖÎëÌÚ¡É¤Î±É´§¤ÏÃ¯¤Ë¡©Áª¼êÁ´°÷¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¡×¤Î¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¼Â¶·¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ö¡û¡û¡×¤ÎÉÄ»ú¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤é¤±?9·î19Æü¤Ï¡¢1870Ç¯¡ÊÌÀ¼£3Ç¯¡Ë¤Î¤³¤ÎÆü¤Ë¡ÖÊ¿Ì±ÉÄ»úµö²ÄÎá¡×¤¬½Ð¤ÆÃ¯¤Ç¤âÉÄ»ú¤¬Ì¾¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÉÄ»ú¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£