ÎòÂåºÇ¶¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÆ»¤òÃå¡¹¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎFW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É(25)¤¬¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÄÌ»»50¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£18Æü¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Á°È¾¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÈ¾11Ê¬¤ËMF¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµ­Ï¿¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î50ÆÀÅÀ¤Ï½Ð¾ì49»î¹ç¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢