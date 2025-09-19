King & Prince¤¬¡¢10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡ÙBlu-ray & DVD¤Î¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤è¤ê¡ÖI MY ME MINE¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¡King & Prince Æ°²èº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢郄¶¶¤¬³Æ³Ú¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤­²¼¤í¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤ËÁ´ÂÎ±é½Ð¤Ï¤â